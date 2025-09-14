Американець Теренс Кроуфорд виграв у мексиканця Сауля Канело Альвареса одноголосним рішенням суддів (116-112, 115-113, 115-113), завоювавши абсолютне чемпіонство в другій середній вазі, додавши його до напівсередньої та першої напівсередньої ваги.

Кроуфорд побив Канело, став абсолютом другої середньої ваги та встановив історичне досягнення – ВІДЕО

Після перемоги Кроуфорд заявив, що віднині є обличчям боксу.

"Канело більше немає. Тепер я – обличчя боксу. Я найкращий боєць pound-for-pound у світі", – розповів Кроуфорд в ефірі Netflix.

"Почуваюся чудово. Я – переможець, тому я і перебуваю в цьому місці. Тож тут немає поразки. Я досяг усього, чого тільки міг, тому я не боюся ризикувати. Я із задоволенням приймаю битви з такими чудовими боксерами (як Теренс). Якщо ми знову вийдемо на ринг, то буде чудово. Кроуфорд – прекрасний боєць. Природно, я віддаю йому належне", – заявив Альварес після бою.

