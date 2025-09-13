Сауль Канело Альварес та Теренс Кроуфорд зустрінуться на ринзі в ніч на 14 вересня.

Мексиканський боксер Сауль Канело Альварес (63–2–2, 39 КО) та американець Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО) зійдуться у бою за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі (до 76,2 кг). Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі (США).

Супербій Канело – Кроуфорд перевершив два рекорди ще до свого початку

Напередодні зустрічі обидва боксери показали однакову вагу – 75 кілограмів 975 грамів.

До речі, Канело та Кроуфорд розіграють не лише чотири престижних титули, а й спеціальний пояс від журналу The Ring.

До всього іншого, за даними видання Evening Standard, сумарний гонорар поєдинку становитиме 200 мільйонів доларів США: Альварес отримає 150 мільйонів доларів, а Кроуфорд – 50 мільйонів доларів.

Усик зробив прогноз на супербій Кроуфорд – Альварес