Канело – Кроуфорд: переможець мегафайту осені отримає спеціальний перстень
Переможець поєдинку між Саулем Канело Альваресом і Теренсом Кроуфордом стане володарем спеціальної нагороди.
"Учора ввечері в Fountainbleau Las Vegas мій друг Рашин нарешті приніс неймовірний перстень, який буде вручений переможцю бою Канело проти Кроуфорда.
Це – видовищний перстень у стилі Super Bowl, створений моїм другом Джейсоном", – поділився президент WBC Маурісіо Сулейман.
Нагадаємо, що поєдинок Альварес – Кроуфорд відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі. На кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій напівсередній вазі, яким володіє Альварес.
