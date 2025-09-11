Переможець поєдинку між Саулем Канело Альваресом і Теренсом Кроуфордом стане володарем спеціальної нагороди.

"Учора ввечері в Fountainbleau Las Vegas мій друг Рашин нарешті приніс неймовірний перстень, який буде вручений переможцю бою Канело проти Кроуфорда.

Супербій Канело – Кроуфорд перевершив два рекорди ще до свого початку

Це – видовищний перстень у стилі Super Bowl, створений моїм другом Джейсоном", – поділився президент WBC Маурісіо Сулейман.

Нагадаємо, що поєдинок Альварес – Кроуфорд відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі. На кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій напівсередній вазі, яким володіє Альварес.

Зоряний Кроуфорд отримав погані новини перед боєм із Канело – він втратить пояс WBA незалежно від результату