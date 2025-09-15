Канадійка Кемрін Роджерс захистила титул чемпіонки світу з метання молота, показавши сьомий результат в історії.

ЧС-2025 з легкої атлетики. Метання молота, жінки. Фінал

1. Кемрін Роджерс (Канада) — 80.51 м

2. Цзе Жао (Китай) — 77.60 м

3. Цзяле Чжан (Китай) — 77.10 м

Фінал жіночого метання молота на чемпіонаті світу-2025 у Токіо став тріумфом для канадійки Кемрін Роджерс. Чинна олімпійська чемпіонка вже у другій спробі метнула снаряд на 80.51 м, встановивши новий найкращий результат сезону у світі та водночас захистивши титул чемпіонки світу.

Результат Роджерс перевершив попередній рекорд сезону, який належав американці Брук Андерсен (79.29 м), одразу на 1.20 м. Цей кидок став сьомим у списку найкращих результатів за всю історію дисципліни.

Найближчою суперницею канадійки стала бронзова призерка Олімпійських ігор у Парижі Цзе Жао з Китаю. Її результат — 77.62 м, на 2.89 м менше, ніж у Роджерс. Бронзову нагороду здобула інша китаянка Цзяле Чжан. До боротьби за нагороди також долучалися чинна чемпіонка Європи Сара Фантіні та французька ветеранка Рено Лавіллені, проте вони залишилися поза п’єдесталом.

Для Кемрін Роджерс ця перемога стала особливою: вона вдруге поспіль виграла чемпіонат світу (після тріумфу у 2023 році) й підтвердила статус головної зірки сучасного жіночого метання молота.

