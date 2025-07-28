Лейла Фернандес і "нейтралка" Анна Калінская зустрілися у фіналі турніру WTA 500 у Вашингтоні. Результат і звіт про зустріч – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 500 Вашингтон, хард, фінал

Лейла Фернандес (Канада, WTA № 36) – Анна Калінская (WTA № 48) – 6:1, 6:2

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22-річна Фернандес не зазнала жодних проблем у фінальній зустрічі турніру проти Анни Калінскої, яка родом із Росії і виступає в так званому "нейтральному" статусі. Лейла перемогла у двох сетах за 70 хвилин.

Фернандес усьоме в кар'єрі зіграла у фіналі турніру WTA і завоювала четвертий трофей. Він, до речі, найбільший для представниці Канади. Востаннє вона була чемпіонкою турніру в жовтні 2023 року в Гонконзі.

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