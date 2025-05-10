Зіграно стартові матчі другого ігрового дня в елітному дивізіоні чемпіонату світу 2025 з хокею. Звіт читайте на "Футбол 24+".

ЧС-2025, елітний дивізіон, 1 тур

Група А

Словенія – Канада – 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Шайби: Хорват, 07:22 біл., Маккіннон, 23:41, Хорват, 33:38 біл., Добсон, 36:55.

Група В

Норвегія – Казахстан – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Шайби: Йоганнесен, 05:33 – Старченко, 25:05, Волков, 52:08.

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Збірна Канади, яка на ЧС-2024 програла Швеції (2:4) у матчі за третє місце, стартувала зустріччю з командою Словенії. Європейцям довелося несолодко – канадці здобули переконливу перемогу з рахунком 4:0.

Героєм зустрічі став 30-річний нападник Бо Хорват – він оформив дубль. Три очки (1+2) набрав Нейтон Маккіннон.

У матчі групи В збірна Казахстану несподівано обіграла команду Норвегії. У 2024 році обидві збірні посіли сьомі місця у своїх групах, здобувши по дві перемоги в семи зіграних матчах.

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