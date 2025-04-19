Олександр Гвоздик вже сьогодні ввечері планує тріумфально повернутися у великий бокс.

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) та американський боксер Ентоні Голлавей (9-7-3, 7 КО) успішно пройшли офіційну процедуру зважування напередодні поєдинку, який відбудеться в рамках вечора боксу Golden Boy Promotions у США.

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38-річний українець показав на вагах 81,4 кг, тоді як його суперник виявився трохи легшим – 81,2 кг. Обидва боксери вклалися у ліміт напівважкої ваги, підтвердивши готовність до бою.

Нагадаємо, для Гвоздика цей поєдинок стане першим після поразки від Девіда Бенавідеса за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі – тоді українець (15 червня 2024 року) у 12-раундовому поєдинку поступився за очками одноголосним рішенням суддів. Олександр прагне повернутися на переможний шлях і зміцнити свої позиції в напівважкій вазі, щоб отримати більш прибуткові бої.

Своєю чергою Голлавей, який у 19-ти боях здобув 9 перемог та 3 нічиї й 7 разів поступався, матиме шанс заявити про себе, здолавши титулованого суперника.

До слова, поєдинок між Гвоздиком та Голлавеєм відбудеться 19 квітня у місті Оушенсайд (Каліфорнія). Це буде частина андеркарду поєдинку за звання абсолютної чемпіонки світу в найлегшій вазі серед жінок – чинна володарка поясів Габріела Фундора захищатиметься проти Мерілін Бадільо Амайї.