28-річна Ангеліна Калініна в оновленій версії рейтингу WTA розташувалася на 75-му місці. Це дало їй змогу стати восьмою в історії українською тенісисткою, кому вдалося провести в топ-100 світового реєстру 200 і більше тижнів.

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Уперше до сотні найкращих тенісисток світу Калініна увійшла в липні 2021 року. Відтоді вона звідти не вибуває.

Найкращий результат Ангеліни Калініної у світовому рейтингу - 25-та позиція. Вона піднімалася на неї в травні 2023 року.

За час перебування в топ-100 українка перемагала в грудні 2022 року на хардовому турнірі WTA 125 у Ліможі (Франція), а у травні 2023-го грала у фіналі ґрунтового тисячника в Римі (Італія).

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