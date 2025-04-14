WTA 250 Руан, ґрунт. 1/16 фіналу

Ангеліна Калініна (Україна, WTA №65) – Нао Хібіно (Японія WTA №214) – 2:0 (6:0, 6:4)

Ангеліна Калініна мала серію з 4 поразок поспіль, однак змола нарешті перервати її на корті в Руані. Українка у першому сеті "насухо" розчавила японку Нао Хібіно, а в другому довершила справу.

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Завтра (15 квітня) на цьому турнірі стартує Еліна Світоліна матчем проти швейцарки Жиль Тайхман, яку зовсім нещодавно розібрала у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Якщо перша ракетка України переможе, то у 1/8 фіналу вийде якраз на землячку Калініну.

WTA 500 Штутгарт, пари, ґрунт. 1/18 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) / Альона Остапенко (Латвія) – Насташа Шунк (Німеччина) / Елла Зайдель (Німеччина) – 2:0 (7:6 (7:3 на тайбрейку), 6:1)

Даяна Ястремська має парадоксальні завдання у Штутгарті. Українка у парному розряді сформувала дует з латвійкою Альоною Остапенко, яка завтра буде вже її суперницею в "одиночці"!

Втім, сьогодні дівчата спокійно знайшли спільну мову, перегравши німкень Шунк і Зайдель.