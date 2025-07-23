Американська команда Каділлак, яка наступного сезону дебютує у Формулі-1, визначилася зі складом пілотів на свій дебютний сезон, повідомляє Auto Action.

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За інформацією джерела, першим пілотом команди стане фінський гонщик Валттері Боттас. 35-річний пілот випередив у боротьбі за потрапляння в команду Серхіо Переса.

Другим пілотом з великою ймовірністю буде 25-річний бразилець Феліпе Друговіч. Зазначається, що в Каділлак хочуть підписати молодого гонщика, який може в перспективі стати топ-пілотом. До слова, на місце в американській команді розглядалися також кандидатури Гуаньюя Чжоу, Юкі Цуноди, Джека Дуена і Міка Шумахера.

Нагадаємо, Боттас у своїй кар'єрі виступав за Вільямс, Мерседес, Альфа Ромео та Кік Заубер. Ставав дворазовим віце-чемпіоном (2019, 2020) та дворазовим бронзовим призером (2017, 2021) Формули-1. Свою першу перемогу здобув на Гран-прі Росії 30 квітня 2017 року.

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