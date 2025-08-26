Новачок Формули-1 – команда Каділлак – оголосила склад бойових пілотів на сезон-2026. Ними стануть фін Валттері Ботас та мексиканець Серхіо Перес, повідомляє прес-служба американської команди.

Обидва гонщики повернуться у королівські перегони після року паузи – на двох вони провели 527 Гран-прі, вигравши 16 із них.

Нагадаємо, Боттас у своїй кар'єрі виступав за Вільямс, Мерседес, Альфа Ромео та Кік Заубер. Ставав дворазовим віце-чемпіоном (2019, 2020) та дворазовим бронзовим призером (2017, 2021) Формули-1. Свою першу перемогу здобув на Гран-прі Росії 30 квітня 2017 року. Нині фін є резервістом німецької команди Мерседес.

Перес виступає у Формулі-1 з 2011 року. Встиг поїздити за команди Заубер, Макларен, Форс Індія, Райсінг Пойнт та Ред Булл. Віце-чемпіон світу 2023 року у складі австрійської стайні. Після завершення минулого сезону залишив Ред Булл і перебуває без команди.