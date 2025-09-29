Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) повернеться на ринг у 2026 році.

Агіт Кабаєл проведе захист титулу проти албанського боксера Нельсона Хіси (23-0, 21 КО). Бій відбудеться 10 січня 2025 року, повідомляє Mo Boxing No Problem.

Відомий американський тренер назвав боксера, який переміг би Усика: "Дрібніші бійці завдають більше проблем"

Зазначається, що поєдинок Кабаєл – Хіса пройде у німецькому Оберхаузені. Агіт володіє тимчасовим титулом за версією WBC, який дозволяє у майбутньому зустрітися з повноцінним чемпіоном Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Кабаєл востаннє виходив на ринг у лютому, тоді він нокаутував китайця Чжана Чжилея у 6 раунді. 41-річний Хіса провів чотири бої у 2025 році та здобув чотири дострокові перемоги. Албанець здолав Тодорче Цвєткова, Йонні Моліну, Едвіна Кастільо та Патріка Корте.

Agit Kabayel will face Nelson Hysa on January 10th at the Rudolf Weber Arena in Oberhausen, Germany. pic.twitter.com/2VZO01fx4E — Mo Boxing No Problem (@MoBoxingNP) September 28, 2025

Кроуфорд вскочив у халепу після параду на свою честь – поліція тримала боксера під прицілом (ВІДЕО)