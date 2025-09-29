Кабаєл отримав наступного суперника – зустрінеться з непереможним нокаутером
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) повернеться на ринг у 2026 році.
Агіт Кабаєл проведе захист титулу проти албанського боксера Нельсона Хіси (23-0, 21 КО). Бій відбудеться 10 січня 2025 року, повідомляє Mo Boxing No Problem.
Зазначається, що поєдинок Кабаєл – Хіса пройде у німецькому Оберхаузені. Агіт володіє тимчасовим титулом за версією WBC, який дозволяє у майбутньому зустрітися з повноцінним чемпіоном Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
Кабаєл востаннє виходив на ринг у лютому, тоді він нокаутував китайця Чжана Чжилея у 6 раунді. 41-річний Хіса провів чотири бої у 2025 році та здобув чотири дострокові перемоги. Албанець здолав Тодорче Цвєткова, Йонні Моліну, Едвіна Кастільо та Патріка Корте.
