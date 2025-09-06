Велокоманда Israel Premier Tech брала участь у екіпіруванні, на якому був відсутній напис "Israel", повідомляє Sporza.

Скандал на Вуельті – протести в підтримку Палестини зірвали фініш етапу

Такі зміни пов'язані з численними акціями протесту пропалестинських активістів, які не підтримують присутність ізраїльської команди на Вуельті. Через акції протестувальників навіть було припинено 11 етап гонки.

Організатори Вуельти спробували підштовхнути Israel Premier Tech до зняття з турніру, але вони відмовилися. Втім, до кінця змагань ця команда виступатиме у формі без напису "Israel".

Варто відзначити, що представник команди Israel Premier Tech Метью Ріккітелло наразі посідає 7 місце в загальному заліку багатоденки.

CAS оголосив вердикт українській велогонщиці – вона подавала апеляцію на дискваліфікацію