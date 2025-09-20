Шахіст Василь Іванчук став найкращим гравцем дня на турнірі Великої швейцарки.

В Узбекистані підбивають підсумки турніру FIDE Grand Swiss 2025. Головною зіркою десятого ігрового дня став українець Василь Іванчук, повідомляє Chess Team FL в соцмережі X.

56-річний українець тоді переграв 21-річного Йонаса Буль Б’єрре з Данії, оформивши шах і мат дивовижним ходом (45...Qf4+).

Нагадаємо, що Іванчук показав найкращий результат серед українських шахістів в чоловічому розряді на турнірі Великої швейцарки – Василь Михайлович посів 34-те місце з 6 очками. У 27-ї позиції така сама кількість балів, але український гросмейстер поступився за додатковими показниками.

