Після срібла Reykjavik Open 2025 та бронзи International Chess Open Easter 2025 український ветеран нарешті дочекався перемоги. 56-річний Іванчук став найкращим на турнірі Menorca Open.

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У 9 раундах Іванчук набрав 8 очок, не зазнавши жодної поразки (7 перемог та 2 нічиї). Завдяки цьому успіху українець повернеться в топ-100 шахістів світу після квітневого оновлення рейтингу.

До слова, Іванчук виграв турнір з класичним контролем часу вперше з літа 2023 року, коли тріумфував на Bydgoszcz Chess Festival.