Іванчук виграв турнір вперше за майже 2 роки і гарантував собі повернення в топ-100 шахістів світу
27 квітня 16:12 - Читать на русском
Василь Іванчук демонструє чудову форму упродовж останніх тижнів.
Після срібла Reykjavik Open 2025 та бронзи International Chess Open Easter 2025 український ветеран нарешті дочекався перемоги. 56-річний Іванчук став найкращим на турнірі Menorca Open.
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У 9 раундах Іванчук набрав 8 очок, не зазнавши жодної поразки (7 перемог та 2 нічиї). Завдяки цьому успіху українець повернеться в топ-100 шахістів світу після квітневого оновлення рейтингу.
До слова, Іванчук виграв турнір з класичним контролем часу вперше з літа 2023 року, коли тріумфував на Bydgoszcz Chess Festival.
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