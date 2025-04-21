Екс-чемпіон світу і Європи та переможець 4-х Олімпіад Василь Іванчук продовжує доводити, що його ще рано скидати з рахунків.

Український шахіст Василь Іванчук став третім на турнірі International Chess Open Easter 2025 в іспанському Аліканте, який тривав з 16 по 21 квітня 2025 року.

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У 9 іграх наш земляк набрав 7,5 очка, ставши одним із 4 шахістів, які заробили таку кількість балів на турнірі. З таким же результатом завершили змагання китаєць Лу Шанлей, представник Індії Панаяппан Сетхураман та росіянин Володар Мурзін.

Переможця турніру було визначено завдяки коефіцієнту Бухгольца, тобто за сумою очок суперників шахіста. Як наслідок, переможцем Мурзін (коефіцієнт – 52), Лу Шанлей став другим (50,5), а Іванчукові дісталася бронза (49,5). Ще один українець – Іван Повшедний– фінішував на 64-й сходинці (6 балів).

Нагадаємо, минулого тижня Іванчук завоював срібло на турнірі Reykjavik Open-2025.

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