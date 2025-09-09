Василь Іванчук учора несподівано зіграв унічию проти Відіта (рейтинг 2712), який посідає 25-те місце в списку найкращих шахістів світу.

Іванчук потрапив на чемпіонат світу з шахів – українець опинився в компанії суперзірок і оформив перемогу на старті

Український гросмейстер заробив уже 2,5 очка з чотирьох можливих на турнір.

"56-річний українець нагадує усім нам, що талант не залежить від віку", – прокоментували виступ Іванчука в Europe Echecs.

Також Василь Михайлович здобув 9 пунктів у рейтингу Ело (рейтинг кваліфікації шахістів).

Нагадаємо, що Іванчук у 2025 році провів грандіозну серію, яка налічувала 25 матчів поспіль без поразок.

Каспаров аналізував гру Іванчука зі страхом: шаховий промоутер пояснив геній українця, що так і не став чемпіоном світу