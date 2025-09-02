Український гросмейстер Василь Іванчук взяв участь у чемпіонаті світу з шахів серед зірок у Фуджейрі.

В Об'єднаних Арабських Еміратах відбувся чемпіонат світу серед зірок шахів. На престижному турнірі у Фуджейрі зіграв і Василь Іванчук.

Легендарний український гросмейстер стартував матчем проти 24-річного вірменського шахіста Арама Акопяна. Іванчук зіграв партію чорними фігурами та оформив впевнену перемогу, повідомляє Chess Base India.

Нагадаємо, що Іванчук у 2025 році здійснив грандіозне повернення в топ найкращих шахістів світу та провів серію, яка налічувала 25 матчів поспіль без поразок.

The legend Vasyl Ivanchuk at the Fujairah Global Superstars Chess Championship!



Our very own @adityasurroy21 captured Chucky in a playful mood as he scored a nice win with Black pieces against GM Aram Hakobyan.#chess #chessbaseindia #ivanchuk #fujairahchess pic.twitter.com/HC8k2d988A — ChessBase India (@ChessbaseIndia) August 31, 2025

