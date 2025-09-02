Іванчук потрапив на чемпіонат світу з шахів – українець опинився в компанії суперзірок і оформив перемогу на старті
Український гросмейстер Василь Іванчук взяв участь у чемпіонаті світу з шахів серед зірок у Фуджейрі.
В Об'єднаних Арабських Еміратах відбувся чемпіонат світу серед зірок шахів. На престижному турнірі у Фуджейрі зіграв і Василь Іванчук.
Легендарний український гросмейстер стартував матчем проти 24-річного вірменського шахіста Арама Акопяна. Іванчук зіграв партію чорними фігурами та оформив впевнену перемогу, повідомляє Chess Base India.
Нагадаємо, що Іванчук у 2025 році здійснив грандіозне повернення в топ найкращих шахістів світу та провів серію, яка налічувала 25 матчів поспіль без поразок.
