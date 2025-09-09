– Ми знаємо, що ви легенда у світі шахів. Ви вже кілька десятиліть в цій грі, як ви оціните прогрес шахів за цей період? Що вам подобається в змінах, а що б ви прибрали?

– Все гаразд. Мене більш-менш влаштовують сучасні шахи. Я радий, що я досі активний гравець.

Я в доволі хорошій формі й можу грати проти дуже сильних шахістів. Завжди щось змінюється, з'являються нові ідеї, нові генерації приходять в шахи, але це все ще дуже цікаво для мене.

– Враховуючи ваш досвід, яких молодих шахістів ви можете виділити зараз у світі?

– Едіз Гюрель дуже хороший гравець, Фаустіно Оро цікавий шахіст ну і звісно Крістіан Глюклер з Німеччини дуже сильний, – заявив Василь Іванчук в інтерв'ю Take Take Take.

Нагадаємо, що український гросмейстер на професійному рівні грає в шахи з 1986 року, коли переміг на першості Європи серед юнаків. У 2025-му 56-річний Іванчук видав безпрограшну серію, яка налічувала 25 матчів поспіль.

