Ітаума відмовився від бою-елімінатора IBF проти Френка Санчеса (25-1, 18 KO), повідомляє Sky Sports. Переможець цього поєдинку мав стати обов’язковим претендентом на титул IBF, яким володіє Олександр Усик (24-0, 15 КО).

Після відмови Ітауми, бій з Санчесом запропонували американцю Річарду Торресу-молодшому. Проте наразі сторона Торреса не узгодила умови можливого бою з кубинцем. Потенційний поєдинок Санчес – Торрес прокоментував менеджер Френка Майк Борао.

"Боксери не шикуються в чергу, щоб битися зі здоровим Френком Санчесом. Френк раніше легко перебоксував Ефе Аджагбу, тому я розумію, чому він відмовився. Мозес – суперзірковий перспективний боєць, але, ймовірно, ще занадто молодий для Френка.

Торрес вибуховий і зробить бій захопливим. Френк повідомив IBF, що готовий битись. Незалежно від суперника, Френк налаштований рішуче і стане обов’язковим претендентом на титул IBF", – сказав Борао.

Нагадаємо, раніше від елімінатора проти Френка Санчеса відмовився нігерійський боксер Ефе Аджагба. Він залишився незадоволеним результатом промоутерських торгів.

