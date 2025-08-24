Італійський велогонщик Філіппо Барончіні з команди UAE-TeamEmirates виведений лікарями зі штучної коми, повідомляє CyclingUpToDate. Він був туди введений спеціально після падіння на 3-му етапі Туру Польщі.

Життю Барончіні нібито вже нічого не загрожує. Він залишається під наглядом лікарів, які дають позитивні прогнози щодо відновлення спортсмена. У штучній комі велосипедист знаходився 14 днів. За цей час він був перевезений з Польщі до рідної Італії.

Барончіні переніс декілька операцій. Одна з них тривала понад 11 годин. Найбільше у Філіппо під час падіння постраждали хребет та обличчя.

Філіппо Барончіні є чемпіоном світу та срібним призером чемпіонату Європи 2021 року U-23 у групових перегонах.

