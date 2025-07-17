Італійський велогонщик Самуеле Прівітера зазнав травм, які виявилися несумісними з життям, на першому етапі юнацьких перегонів Giro Ciclistico della Valle d'Aosta-2025, що проводяться в Італії.

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Прівітеру після падіння доправили в лікарню Умберто Паріні в Аосте, проте врятувати Самуеля не вдалося. Повідомляють, що лікарі зробили все можливе, щоб уникнути найгіршого. Організатори перегонів, щойно стало відомо про інцидент із Прівітерою, скасували другий етап багатоденки, який був запланований на четвер, 17 липня. Також було ухвалено рішення, що надалі до кінця перегонів не проводитимуть всі урочисті заходи. Командам також дозволено самостійно вирішувати щодо подальшої участі у перегонах.

У Giro Ciclistico della Valle d'Aosta, що відбувається з 2004 року в альпійській долині Аоста, беруть участь велогонщики, не старші за 23 роки. У різні роки призерами етапів перегонів були українці Анатолій Пахтусов і Марк Падун.

The UCI is deeply saddened to learn of the passing of Under-23 cyclist Samuele Privitera.



Our thoughts are with his family, friends, teammates and everyone who supported him. Samuele’s loss is felt across the cycling community.



@HBAxeon / Joe Cotterill pic.twitter.com/7v46YiCy66 — UCI (@UCI_cycling) July 17, 2025

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