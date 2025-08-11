Італійський велогонщик Філіппо Барончіні потрапив у завал на третьому етапі Giro di Polonia у Польщі, повідомляє TuttoBiciWeb.

Пілот NASCAR ледь не став інвалідом під час святкування перемоги – відео падіння

Падіння сталось за 20 кілометрів до фінішу – в інциденті, окрім італійця, постраждали ще п'ятеро спортсменів, і організатори змушені були зупинити етап.

Барончіні врізався у мур і був негайно госпіталізований. Йому діагностували перелом лівої ключиці, множинні переломи обличчя, а також перелом шийного хребця. Спортсмена терміново прооперували й ввели у стан штучної коми. Головною причиною введення Філіппо в седацію стали його травми – множинні переломи обличчя, зокрема лівої вилиці, потребують нерухомості. Зазначається, що наразі його стан стабільний.

До слова, у червні Барончіні вперше в кар’єрі виграв багатоденну гонку – Тур Бельгії-2025.

Аварія за участю 16 авто в NASCAR – наслідки зіткнення прибирали 45 хвилин (ВІДЕО)