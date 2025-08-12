Італійський спортсмен Маттіа Дебертоліс помер після того, як знепритомнів на Всесвітніх іграх-2025. Про це повідомляє міжнародна федерація зі спортивного орієнтування.

Італійський велогонщик потрапив у кому після падіння на турнірі в Польщі

Маттіа брав участь у фіналі змагань зі спортивного орієнтування, які проходили у п'ятницю, 8 серпня. Тоді температура повітря становила понад 30 градусів, і на середині дистанції Дебертоліс знепритомнів. Крім італійця також не фінішували ще 11 спортсменів.

Організатори Всесвітніх ігор зазначають, що Маттіа була надана негайна кваліфікована медична допомога, однак він помер через чотири дні після інциденту. Причина смерті наразі невідома.

Президент Міжнародної федерації спортивного орієнтування (IOF) Том Холлоуел висловив співчуття рідним померлого.

"Я не можу адекватно описати словами незбагненну глибину смутку з приводу цієї трагічної втрати життя. Наші думки з усіма, хто сумує за Маттіа. Я закликаю світову спільноту спортивного орієнтування вшанувати його пам’ять", – сказав Холлоуелл.

Організатори Всесвітніх ігор заявили, що будуть підтримувати родину Дебертоліса. Маттіа був не лише спортсменом, а й інженером-будівельником, він навався в докторнатурі Стокгольмського університету, де був членом клубу спортивного орієнтування IFK Lidingö. Впродовж кар'єри італієць виступав на кількох чемпіонатах світу, зокрема посів 5 місце на Кубку світу-2022 в естафеті.

