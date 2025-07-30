17-річний захисник Сухицький підписав угоду з Аостою на майбутній сезон 2025/26 рр., повідомляє прес-служба італійського клубу, який минулого чемпіонату Італії в Дивізіоні 1 грав у фіналі.

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Сухицький, який здобув хокейну освіту в київському Соколі, виїхав з України 2022 року незабаром після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну. Від початку він грав в Аості за юнацьку та молодіжні команди, а в попередній кампанії дебютував за першу команду клубу.

Савелій Сухицький є гравцем основи молодіжної збірної України (U-20). У її складі він посів перше місце на чемпіонаті світу 2025 року в Дивізіоні 1В.

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