Лоренцо Бонічеллі приземлився на шию, впавши під час виступу на кільцях.

23-річний італієць Лоренцо Бонічеллі введений у штучну кому. Як інформує Sky Sport Italia, лікарі пішли на такий крок після падіння гімнаста з кілець під час виступу на літній Універсіаді-2025 в Ессені (Німеччина).

Ковтун офіційно змінив громадянство України – гімнаст проміняв рідну країну на Хорватію

Бонічеллі зірвався зі снаряда і приземлився на шию. Він залишався при свідомості після падіння і в такому стані був доправлений в лікарню. Там Лоренцо переніс операцію на шийних хребцях, після чого був введений у медикаментозну кому.

Повідомляється, що тепер треба щонайменше 10 днів, щоб точно оцінити стан Бонічеллі після того, що сталося.

Захарова виступила з погрозою на адресу лідера і тренера збірної України: "Якщо ще раз хтось із них..."