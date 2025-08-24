Екс-гравець збірної Італії підписав контракт з Динамо Сассарі. Полонара вже виступав за цей клуб у 2017-2019 рр.

У сезоні 2023-24 у італійця виявили рак яєчок, втім він повернувся на паркет, пропустивши всього кілька місяців. Однак в червні 2025 року баскетболіст отримав ще один страшний діагноз – мієлоїдний лейкоз.

Попри проблеми зі здоров'ям, Полонара уклав угоду з новим клубом. Він розпочне працювати, як тільки отримає дозвіл від лікарів. Акілле висловив вдячність керівництву Динамо Сассарі за можливість грати.

"Я надзвичайно щасливий і гордий повернутися "додому". Хочу подякувати президенту Стефано Сардарі, генеральному директору Франческо Сардарі, генеральному менеджеру Джеку Девеккі та тренеру Массімо Буллері за цю можливість. Вірю, що Динамо проведе чудовий сезон, і я з нетерпінням чекаю нових спільних перемог", – наводить слова Полонари офіційний сайт клубу.

