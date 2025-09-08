Головний тренер чоловічої збірної Італії з баскетболу Джанмарко Поццекко заявив про своє звільнення після поразки команди в 1/8 фіналу Євробаскету-2025 від збірної Словенії (77:84).

"Це мій останній матч у збірній Італії. Хочу подякувати президенту Джованні Петруччі за надану мені честь бути тренером національної команди. Від щирого серця я відчуваю, що це... можливо, ні – це точно найкращий момент у моєму житті. Для мене було справжньою честю грати цю роль в італійському баскетболі.

Я люблю всіх своїх гравців. Мені плювати, який я тренер. Я не зациклений на цьому, не зациклений на своїй кар'єрі. Мені плювати, що ви про мене думаєте. У своєму житті й у своїй тренерській кар'єрі я зосереджений тільки на гравцях", – цитує Поццекко Eurohoops.

