ЧС-2025 з волейболу, чоловіки, півфінал

Польща – Італія – 0:3 (21:25, 22:25, 23:25)

Болгарія повторила національне досягнення 55-річної давнини та зіграє у фіналі чемпіонату світу з волейболу

Поєдинок польської та італійської команд у боротьбі за путівку у фінал став рімейком вирішального матчу попереднього чемпіонату світу, який відбувся у 2022 році. Тоді Італія здобула перемогу у чотирьох партіях та позбавила Польщу статусу найкращої команди планети, яким вона володіла за підсумками попередніх турнірів у 2014 та 2018 роках.

Поляки були сповнені надій реабілітуватися та зробити передостанній крок до повернення чемпіонського статусу. Втім, італійці мали власні плани та втілили їх у життя трьома переможними сетами.

3:0 – Італія вдруге поспіль вийшла у фінал чемпіонату світу, а ось у польської команди перервалася серія з трьох поспіль фіналів. До цього лише збірні Чехословаччини (6 разів) та Бразилії (5 разів), а також колишнього СРСР (4 рази) грали у фіналах без перерви частіше. Поляки у цьому реєстрі наздогнали італійську команду.

У фіналі ЧС-2025 збірна Італії зустрінеться з командою Болгарії.

Збірна України з волейболу дізналася свою нову позицію у світовому рейтингу після вильоту з ЧС