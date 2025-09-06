Італія вирвала перемогу в драматичному тайбрейку проти Бразилії та вийшла у фінал ЧС-2025 з волейболу.

Чемпіонат світу з волейболу, жінки, 1/2 фіналу

Італія — Бразилія 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13)

Жіноча збірна Італії продовжує своє неймовірне домінування на світовій арені. У півфіналі чемпіонату світу-2025 в Угорщині команда обіграла Бразилію з рахунком 3:2, виборовши путівку до фіналу після напруженого тайбрейку.

Поєдинок став протистоянням двох найсильніших збірних світового рейтингу – перша й друга команди планети зустрілися між собою. Італійки підійшли до матчу з 34-матчевою переможною серією, тоді як бразилійки до цього поступилися лише у трьох сетах за весь чемпіонат.

Гра повністю виправдала топ-статус. Перший сет впевнено виграла Бразилія – 25:16, але Італія відповіла своєю партією – 25:22. У третьому сеті боротьба тривала до рахунку "більше-менше", де південноамериканки з четвертої спроби реалізували сетпойнт – 30:28. Італійки знову відновили паритет у четвертій партії – 25:22.

У вирішальному тайбрейку суперниці по черзі виходили вперед, але ключовою стала помилка бразилійок на прийомі. Після цього Італія забрала два поспіль розіграші й поставила переможну крапку. Підсумок – 3:2 на користь італійок, які вийшли у фінал світової першості втретє в історії.

Збірна Італії вже тріумфувала у 2002 році та виходила у фінал 2018-го, де поступилася Сербії. Нинішня перемога продовжила феноменальну серію – вже 35 матчів поспіль без поразок. За цей час італійки двічі виграли Лігу націй і стали олімпійськими чемпіонками у Парижі-2024.

У фіналі чемпіонату світу Італія зустрінеться зі збірною Туреччини, яка у другому півфіналі здолала Японію. Матч за золото відбудеться 7 вересня о 15:30 за Києвом. У грі за бронзу цього ж дня о 11:30 зіграють Бразилія та Японія.

