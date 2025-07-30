У матчі 1/4 фіналу Ліги націй Італія здолала Кубу. Результат та звіт про матч читайте на "Футбол 24+".

Ліга націй-2025, 1/4 фіналу

Італія – Куба – 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:21)

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Кривдники збірної України з Італії пробилися до півфіналу Ліги націй. У чвертьфінальному матчі команда з Апеннінського півострова здолала збірну Куби у чотирисетовому поєдинку.

Італійці впевнено виграли дві партії поспіль, але поступилися у третьому сеті. Кубинці спробували перевести гру на тай-брейк, але Італія довела справу до кінця вже у четвертому сеті.

У півфіналі італійці зустрінуться з переможцем чвертьфінальної пари Франція – Словенія.

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