Збірні Італії та Туреччини зустрілися у фіналі жіночого чемпіонату світу з волейболу. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Чемпіонат світу 2025 з волейболу, жінки, фінал

Туреччина – Італія – 2:3 (23:25, 25:13, 24:26, 25:19, 8:15)

Італія у п’ятисетовому трилері здолала Бразилію та вийшла у фінал чемпіонату світу-2025 з волейболу

Чинні олімпійські чемпіонки та чемпіонки Ліги націй завершили свою історичну серію перемог на всіх головних жіночих волейбольних турнірах, вигравши чемпіонат світу серед жінок 2025 року. Італійки продовжили серію перемог до 36 після епічного п'ятисетового трилера з командою Туреччини.

Збірна Італії розпочала матч впевнено, але у другій партії несподівано провалилася. Третій сет італійки взяли на дограванні, але успіх знову не розвинули. До честі волейболісток команди Туреччини, вони робили все можливе, щоб їхні суперниці не почувалися комфортно.

У вирішальному п’ятому сеті італійські волейболістки видали потужне завершення та виграли матч. Вони поступалися 5:6, але вийшли вперед – спочатку 7:6, потім 9:8. Далі очки набирали лише італійки.

