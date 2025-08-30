Відбулися матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з волейболу. Звіт і результат зустрічей – в цій новині на "Футбол 24+".

Чемпіонат світу з волейболу, жінки, 1/8 фіналу

Італія – Німеччина – 3:0 (25:22, 25:18, 25:11)

Польща – Бельгія – 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10)

Італія впевнено перемогла Німеччину та вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу з волейболу. "Сквадра Адзурра" знищила суперниць у двох сетах 25:22 і 25:18, а потім добила німкень у вирішальній партії 26:11.

Суперницями збірної Італії стане команда Польщі, яка перемогла Бельгію. В цьому суперпоєдинку все вирішувалось на тай-брейку. Після перемоги в стартовому сеті Бельгія програла два наступні й була змушена рятуватися в четвертій партії. Проте вже в п'ятому сеті більше пощастило Польщі – 15:10 на тай-брейку.

