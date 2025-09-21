Збірні Італії та Аргентини провели зустріч 1/8 фіналу чемпіонату світу серед чоловічих команд. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

ЧС-2025 з волейболу, чоловіки, 1/8 фіналу

Аргентина – Італія – 0:3 (23:25, 20:25, 22:25)

Сформована перша пара 1/4 фіналу ЧС-2025 з волейболу – сітка плей-офф

Італійські волейболісти, маючи статус чинних чемпіонів світу, провели зустріч з аргентинцями з позиції сили — вони майже постійно домінували, контролювали розвиток подій на майданчику та у підсумку здобули комфортну перемогу у трьох сетах.

Більшу частину стартової партії волейболісти збірної Аргентини на рівних боролися з італійцями та іноді мали перевагу у 1-3 очки. Однак під завісу сету чинні чемпіони світу помітно додали та перемогли 25:23. У двох наступних партіях італійці здобували перевагу у серединах сетів, а потім спокійно доводили справу до переможних для себе фіналів.

Збірна Італії у чвертьфіналі ЧС-2025 зустрінеться або з командою Бельгії, або зі збірною Фінляндії.

