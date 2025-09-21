Збірні Італії та США з тенісу зустрілися в фінальному матчі Кубка Біллі Джин Кінг. Звіт та результат протистояння – у цій новині на "Футбол 24".

Кубок Біллі Джин Кінг, фінал

Італія – США – 2:0

Елізабетта Коччаретто (WTA № 91) – Емма Наварро (WTA № 18) – 6:4, 6:4

Жасмін Паоліні (WTA № 8) – Джессіка Пегула (WTA № 7) – 6:4, 6:2

Збірна Італії вдруге поспіль виграла Кубок Біллі Джин Кінг, впевнено здолавши США у фінальному матчі.

Спочатку Елізабетта Коччаретто сенсаційно перемогла у двох сетах Емму Наварро – двічі по 6:4.

А вже в другому матчі кривдниця українок Жасмін Паоліні здолала сьому ракетку світу Джессіку Пегулу (6:4, 6:2).

Таким чином справа не дійшла до парного протистояння. Італійки впевнено захистили свій титул у фіналі, хоча були за крок до вильоту від українок в півфіналі.

