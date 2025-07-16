Зустріч дев'ятого ігрового дня в Лізі націй між збірними Італії та Сербії завершилася в трьох сетах перемогою апеннінців – 25:15, 25:14, 25:16.

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Збірна Італії буде наступним суперником української команди в Лізі націй. Зустріч відбудеться в четвер, 17 липня, початок – о 17:30 за київським часом.

Італійці напередодні поєдинку з "синьо-жовтими" здобули над сербами епічну перемогу – вони вперше в історії розбили балканську команду з такою переконливою перевагою. До всього іншого, збірна Сербії, набравши в зустрічі лише 45 очок, зазнала найрозгромнішої поразки в нинішній Лізі націй.

Серби у зведеній турнірній таблиці Ліги націй посідають останнє, 18-те, місце, маючи в активі одну перемогу за восьми поразок. Свій наступний матч вони, як і італійці, також проведуть проти збірної України. Гра відбудеться 18 липня, початок – о 17:30 за київським часом. Перемога української команди призведе до вильоту сербів з елітного дивізіону Ліги націй.

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