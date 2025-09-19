Зустріч жіночих тенісних команд України та Італії в китайському місті Шеньчжень розпочалася 19 вересня о 12:00 за київським часом.

Світоліна дотиснула Бадосу і вивела Україну в історичний півфінал Кубка Біллі Джин Кінг – відомі наступні суперниці

Безкоштовну трансляцію поєдинку Італія – Україна можна дивитися на YouTube-каналі Setanta Sports, або у цій новині "Футбол 24+".

Українська збірна у чвертьфіналі з рахунком 2:0 переграла команду Іспанії. Марта Костюк здолала Джессіку Бузас Манейро (7:6 (7:3), 6:2), а Еліна Світоліна здобула вольову перемогу над Паулою Бадосою (5:7, 6:2, 7:5).

Збірна Італії, чинний переможець Кубка Біллі Джин Кінг, в 1/4 фіналу перемогла команду Польщі — 2:1.

Кубок Біллі Джин Кінг 2025. 1/2 фіналу

Італія – Україна

Елізабетта Коччаретто – Марта Костюк

Жасмін Паоліні – Еліна Світоліна

Жасмін Паоліні / Сара Еррані – Людмила Кіченок / Надія Кіченок

Світоліна озвучила амбітні плани збірної України щодо історичного півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг