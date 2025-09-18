Збірні Італії та України зустрінуться у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу з волейболу. Де дивитись гру підкаже "Футбол 24 +".

Україна зберігає останній шанс продовжити участь на чемпіонаті світу з волейболу серед чоловіків. Для цього треба здолати чинного чемпіона – Італію.

Переглянути гру наживо можна на платформах Суспільне Спорт, а також місцевих каналах Суспільного і YouTube-каналі Суспільне Спорт. Початок о 16:30 за київським часом.

Варто додати, що переможець поєдинку стане другим учасником плей-офф чемпіонату світу від групи F. Квартет неочікувано виграла Бельгія, яка перемогла усіх суперників на цій стадії. Італія випереджає Україну на 1 бал, але "синьо-жовті" в разі перемоги можуть обігнати суперниць.

