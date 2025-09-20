Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен став володарем поула за підсумками кваліфікації Гран-прі Азербайджану.

Гран-прі Азербайджана: Ферстаппен забрав поул, Піастрі розбив болід, червоні прапори були символом кваліфікації

Боротьба гонщиків за місця на старті недільних перегонів у Баку встановила новий рекорд чемпіонату Формули-1 за кількістю появ червоних прапорів. Сесія переривалася шість разів через аварії та різні інциденти. Раніше по п'ять зупинок було в кваліфікаціях у Баку в 2024-му році та в Імолі в 2022-му.

У кваліфікації Гран-прі Азербайджану 2025 року появу червоних прапорів спричинили Алекс Албон (Вільямс), Ніко Хюлькенберг (Заубер), Франко Колапінто (Альпін), Олівер Бермен (Гаас), Шарль Леклер (Феррарі) та лідер сезону Оскар Піастрі (Макларен).

Макс Ферстаппен, ставши переможцем сесії, завоював 46-й поул у кар'єрі. Нідерландець зрівнявся з триразовим чемпіоном Формули-1 Айртоном Сенною за кількістю поулів за одну команду: бразилець 46 разів стартував з першої сходинки у Макларені.

Більшу кількість поулів мають лише Міхаель Шумахер (58 поулів у Феррарі) та Льюїс Хемілтон (78 поулів у Мерседесі).

Формула-1 оголосила етапи сезону-2026 зі спринтерськими перегонами – їхня кількість не змінилася