Цьогорічний чемпіонат Європи з бодібілдингу прийматиме місто Санта-Сусанна з 30 квітня по 5 травня. Росія формувала делегацію, до якої мало увійти аж близько 200 осіб. Більше того, керівництво Міжнародної федерації бодибілдингу (IFBB) навіть дозволило "болотним" використовувати на змаганнях свої прапор та гімн. На щастя, 90% росіян до Іспанії таки не доїдуть.

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"Посольство Іспанського королівства відмовило більшості спортсменам у візах попри офіційне запрошення Міжнародної федерації бодибілдингу, листи підтримки від мера Санта-Сусанни та від Міністерства закордонних справ РФ.

На змагання поїде лише одна десята від заявленого складу. Це 20 спортсменів, які вже мали на руках шенгенські візи або отримували їх як туристи", – бідкається федерація держави-терориста.

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