Іспанці відігралися з 0:2 у матчі проти Данії та вийшли у фінальний етап Кубка Девіса.

Кубок Девіса 2025. Світова група. Кваліфікація

Іспанія – Данія – 3:2

Пабло Карреньо Буста – Хольгер Руне – 5:7, 3:6

Хауме Муньяр – Ельмер Мелллер – 6:2, 1:6, 4:6

Педро Мартінес / Хауме Муньяр – Аугуст Хольмгрен / Йоханесс Інгільдсен – 1:6, 6:3, 6:2

Педро Мартінес – Хольгер Руне – 6:1, 4:6, 7:6 (7:3)

Пабло Карреньо Буста – Ельмер Меллер – 6:2, 6:3

Збірна Іспанії з тенісу у драматичному стилі вийшла до фінального етапу Кубка Девіса-2025, який відбудеться в Болоньї з 18 листопада. На грунтових кортах Марбельї іспанці вперше в історії відігралися з рахунку 0:2 у матчі плей-оф, здолавши збірну Данії – 3:2.

Початок протистояння складався катастрофічно для господарів. У перший ігровий день датчанам перемоги принесли їхні лідери – Хольгер Руне обіграв Пабло Карреньо Бусту, а Ельмер Меллер здолав Хауме Муньяра.

У парному матчі Педро Мартінес та Муньяр віддали перший сет, але зуміли переламати хід гри й перемогли дует Аугуст Хольмгрен / Йоханесс Інгільдсен. Це скоротило відставання Іспанії до 1:2.

Кульмінація настала у четвертій зустрічі. Руне, перша ракетка Данії, повів у вирішальному сеті проти Мартінеса 5:3 і навіть мав матчбол на власній подачі. Та іспанець витримав натиск, перевів гру на тай-брейк і виграв його, зрівнявши рахунок у протистоянні.

У вирішальній п’ятій грі досвідчений Карреньо Буста впевнено переграв Меллера у двох сетах і оформив історичний камбек Іспанії – 3:2.

Варто зазначити, що команді вдалося перемогти без своїх головних зірок – Карлоса Алькараса та Алехандро Давидовича Фокіни. Є ймовірність, що вони приєднаються до збірної вже у фінальній стадії в Болоньї.

