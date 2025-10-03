Юнацька збірна України з футзалу зустрінеться з однолітками з Іспанії у матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи 2025, який проходить у Молдові.

Гра Іспанія – Україна відбудеться у п’ятницю, 3 жовтня. Початок – о 18:00 за київським часом.

Пряма онлайн-трансляція поєдинку буде на платформі MEGOGO за підписками Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Українська команда у своїй групі основного етапу Євро-2025 посіла друге місце. Вона розтрощила збірну Молдови (7:0), поступилася Португалії (0:4) та переграла Італію (2:0).

Іспанія стала переможцем іншого квартету, здобувши три перемоги (Туреччина – 3:0, Чехія – 3:2, Словенія – 6:2).

Юнацька команда Іспанії є дворазовим переможцем Євро U-19 (2019 та 2022) та фіналістом турніру 2023 року.

