Іспанія – Україна: онлайн-трансляція історичного матчу Кубка Біллі Джин Кінг (ВІДЕО)
Збірні України та Іспанії проводять зустріч чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг 2025.
Зустріч жіночих тенісних команд України та Іспанії в китайському місті Шеньчжень розпочнеться 17 вересня о 12:00 за київським часом.
Безкоштовну трансляцію поєдинку Іспанія – Україна можна дивитися на YouTube-каналі Setanta Sports, або у цій новині "Футбол 24+".
Україна вперше у своїй історії буде виступати у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. У квітні українки виграли свою кваліфікаційну групу, випередивши команди Польщі та Швейцарії.
У складі збірної України зіграють: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Людмила та Надія Кіченок.
Матчева зустріч з іспанками буде складатися з трьох поєдинків – двох одиночних та одного парного. Переможець вийде до наступного раунду, де зустрінеться зі збірною Італії, яка напередодні переграла команду Китаю.
Кубок Біллі Джин Кінг 2025. 1/4 фіналу
Іспанія – Україна
Джессіка Бузас Манейро – Марта Костюк
Паула Бадоса – Еліна Світоліна
Альона Большова / Крістіна Букша – Людмила Кіченок / Надія Кіченок
