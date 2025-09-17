Зустріч жіночих тенісних команд України та Іспанії в китайському місті Шеньчжень розпочнеться 17 вересня о 12:00 за київським часом.

Збірна України з тенісу оголосила склад на фінал Кубка Біллі Джин Кінг – є одна зміна

Безкоштовну трансляцію поєдинку Іспанія – Україна можна дивитися на YouTube-каналі Setanta Sports, або у цій новині "Футбол 24+".

Україна вперше у своїй історії буде виступати у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. У квітні українки виграли свою кваліфікаційну групу, випередивши команди Польщі та Швейцарії.

У складі збірної України зіграють: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Людмила та Надія Кіченок.

Матчева зустріч з іспанками буде складатися з трьох поєдинків – двох одиночних та одного парного. Переможець вийде до наступного раунду, де зустрінеться зі збірною Італії, яка напередодні переграла команду Китаю.

Кубок Біллі Джин Кінг 2025. 1/4 фіналу

Іспанія – Україна

Джессіка Бузас Манейро – Марта Костюк

Паула Бадоса – Еліна Світоліна

Альона Большова / Крістіна Букша – Людмила Кіченок / Надія Кіченок

Світоліна оцінила збірну-суперницю України в 1/4 фіналу Кубка Біллі Джин Кінг: "Не найгірший варіант"