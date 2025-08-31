Чемпіонат світу з волейболу U21. Фінал.

Іран – Італія – 3:1 (15:25, 25:18, 25:22, 25:14)

Молодіжна збірна Ірану з волейболу здобула історичний успіх на світовій першості. У фіналі команда переграла Італію з рахунком 3:1 за сетами та вдруге поспіль завоювала титул чемпіона світу.

Старт поєдинку залишився за Італією – суперник без проблем виграв перший сет 25:15. Однак далі іранці переламали хід гри: у другій партії вони швидко вийшли вперед і довели рахунок до 25:18. Третій сет став найбільш напруженим, але в кінцівці Іран вирвав перемогу – 25:22. Вирішальний четвертий сет пройшов під диктовку азійської команди, яка розгромила суперника 25:14.

Для Ірану це вже третій титул у категорії U21. Вперше команда святкувала успіх у 2019 році, а всі три золоті фінали відбувалися саме проти Італії. Для Італії це четвертий фінал на молодіжному рівні – перемогти вдалося лише одного разу, у 2021 році в дуелі з Росією.

Бронзові нагороди чемпіонату світу дісталися збірній США, яка у матчі за третє місце перемогла Чехію з рахунком 3:0.

