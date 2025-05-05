В Лас-Вегасі у ніч на 5 травня відбувся титул за звання абсолютного чемпіона у другій надлегкій вазі між американцем Рамоном Карденасом та японцем Наоєю Іноуе.

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Бій ледь не закінчився на самому початку, коли абсолют з Японії опинився на канвасі у другому раунді. За кілька секунд до гонга Іноуе пропустив болючий удар від Карденаса і впав на коліна.

INOUE JUST GOT CAUGHT. pic.twitter.com/e99cBugE1a — Top Rank Boxing (@trboxing) May 5, 2025

Але це не зупинило японця, який швидко отямився і захопив ініціативу в поєдинку. Після нокдауну матч перетворився у справжнє божевілля, боксери майже забули про оборону й ефектно атакували один одного по черзі. Зрештою Іноуе здобув перемогу, затиснувши Карденаса в куті рингу у восьмому раунді. Судді прийшлось буквально рятувати американця від побиття.

FIGHT OF THE YEAR.



FIGHTER OF THIS DECADE. pic.twitter.com/oZgaEf33Sw — Top Rank Boxing (@trboxing) May 5, 2025

Завдяки цій перемозі Іноуе в черговий раз відстояв титул абсолюта. Він також повторив рекорд Теренса Кроуфорда, який захистив чемпіонські пояси завдяки нокаутам 11 разів.

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