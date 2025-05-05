Іноуе нокаутував Карденаса в божевільному бою за звання абсолюта – японець переміг попри нокдаун в другому раунді
Японський чемпіон Наоя Іноуе (30-0, 27 KO) захистив титул абсолютного чемпіона проти американського претендента Рамона Карденаса (26-2, 14 KO).
В Лас-Вегасі у ніч на 5 травня відбувся титул за звання абсолютного чемпіона у другій надлегкій вазі між американцем Рамоном Карденасом та японцем Наоєю Іноуе.
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Бій ледь не закінчився на самому початку, коли абсолют з Японії опинився на канвасі у другому раунді. За кілька секунд до гонга Іноуе пропустив болючий удар від Карденаса і впав на коліна.
Але це не зупинило японця, який швидко отямився і захопив ініціативу в поєдинку. Після нокдауну матч перетворився у справжнє божевілля, боксери майже забули про оборону й ефектно атакували один одного по черзі. Зрештою Іноуе здобув перемогу, затиснувши Карденаса в куті рингу у восьмому раунді. Судді прийшлось буквально рятувати американця від побиття.
Завдяки цій перемозі Іноуе в черговий раз відстояв титул абсолюта. Він також повторив рекорд Теренса Кроуфорда, який захистив чемпіонські пояси завдяки нокаутам 11 разів.
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