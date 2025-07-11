Тенісистку було вбито 10 липня у власному будинку в місті Гургаон, повідомляє ESPN.

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По гарячих слідах було затримано батька спортсменки. Діпак Ядав скоїв злочин через те, що Радхіка, попри його заперечення, продовжувала працювати тренеркою у власній тенісній академії. Під час допиту Ядав пояснив свій вчинок насмішками з боку односельчан, які говорили, що він "живе за гроші доньки" та "нічого не досяг у житті".

Інспектор поліції, повідомив, що перед вбивством батько Ядав довгий час просив доньку покинути роботу через глузування з боку знайомих. Після відмови доньки він тричі вистрелив їй в спину.

Радхіка Ядав за свою професійну кар'єру зіграла 36 матчів під егідою ITF в одиночному розряді та 7 у парному. Востаннє спортсменка виходила на корт у березні 2024 року, після чого розпочала тренерську діяльність.

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