Іменита тенісистка поділилася радісною новиною – її родич повернувся з російського полону
13:30 - Читать на русском
Українка Леся Церенко розповіла про щасливу події в її сім'ї.
Війна, яку розпочала Росія, торкнулася кожного українця. Імениті спортсмени також стали жертвами терору.
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"Вчора з ворожого полону повернувся мій родич... Після трьох років полону... З Великоднем усіх. Дякую Богу за цей подарунок. І нехай буде більше хороших новин для всіх нас", – написала Цуренко у своїх соцмережах.
Нагадаємо, що перед Великоднем додому повернулися понад 270 українських військових.
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