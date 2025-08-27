IBF провела промоутерські торги бою потенційних суперників Усика
Френк Санчес та Ефе Аджагба визначатимуть обов'язкового претендента на титул чемпіона світу IBF.
Міжнародна боксерська федерація провела промоутерські торги бою між кубинцем Френком Санчесом (25-1, 18 KO) та нігерійцем Ефе Аджагбою (20-1-1, 14 КО), повідомляє інсайдер Ден Рафаель.
Зазначається, що очільник Sampson Boxing Самсон Левкович запропонував 302 тисячі доларів, натомість представник Top Rank Карл Моретті – 210 тисяч. Таким чином, торги виграла промоутерська компанія Аджагби, який отримає 60% від запропонованої суми, решта грошей дістанеться Санчесу.
Переможець поєдинку між цими боксерами стане обов’язковим претендентом на титул IBF, яким володіє Олександр Усик. Варто відзначити, що Аджагба та Санчес вже боксували у жовтні 2021 року. Тоді кубинець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
