Френк Санчес та Ефе Аджагба визначатимуть обов'язкового претендента на титул чемпіона світу IBF.

Міжнародна боксерська федерація провела промоутерські торги бою між кубинцем Френком Санчесом (25-1, 18 KO) та нігерійцем Ефе Аджагбою (20-1-1, 14 КО), повідомляє інсайдер Ден Рафаель.

Зазначається, що очільник Sampson Boxing Самсон Левкович запропонував 302 тисячі доларів, натомість представник Top Rank Карл Моретті – 210 тисяч. Таким чином, торги виграла промоутерська компанія Аджагби, який отримає 60% від запропонованої суми, решта грошей дістанеться Санчесу.

Переможець поєдинку між цими боксерами стане обов’язковим претендентом на титул IBF, яким володіє Олександр Усик. Варто відзначити, що Аджагба та Санчес вже боксували у жовтні 2021 року. Тоді кубинець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

