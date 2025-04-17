Міжнародна боксерська організація визначилась з бійцями, які матимуть шанс поборотися за пояс.

IBF призначила проведення фінального елімінатора у надважкій вазі між хорватом Філіпом Хрговічем (18-1, 14 КО) та кубинцем Френком Санчесом (25-1, 17 KO), повідомляє інсайдер Ден Рафаель на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

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Команди боксерів вже повідомили федерацію про готовність взяти участь у переговорах, які вже розпочалися. Якщо бій відбудеться, переможець стане обов'язковим претендентом на титул, яким наразі володіє Даніель Дюбуа.

Цікаво, що раніше обов'язковим претендентом на пояс IBF називали Дерек Чісору, якого свого часу били і Віталій Кличко, і Олександр Усик.

Нагадаємо, Хрговіч нещодавно переміг Джо Джойса, а Санчес був сильнішим за Рамона Ечеверію. Обидва боксери досить давно перебувають у позиціях поряд зі статусом обов'язкових претендентів на пояси різних організацій.

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