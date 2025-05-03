Плей-офф НБА, 1/8 фіналу, 6-й матч

Голден Стейт Ворріорз – Х'юстон Рокетс – 107:115 (21:25, 27:28, 36:33, 23:29) (рахунок в серії – 3:3)

Визначився 6-й чвертьфіналіст плей-офф НБА завдяки божевільному триочковому – Йокіч за крок до провалу

На паркеті арени Чейз Центр у Сан-Франциско (Каліфорнія) завершився шостий матч серії 1/8 фіналу плей-офф НБА між клубами Західної конференції Голден Стейт Уорріорз та Х'юстон Рокетс. Гості зуміли вирвати перемогу і зрівняли рахунок у серії – 3-3 (85:95, 109:94, 93:104, 106:109, 131:116, 115:107).

Рокетс закрили за собою першу чверть, а за підсумком двох періодів вели у 5 очок. Господарям вдалось відіграти три пункти, однак фінальний відрізок знову був за Х'юстоном.



Найрезультативнішим гравцем Рокетс став розігруючий захисник Фреддерік "Фред" Ванвліт, який за 40 хвилин на паркеті набрав 29 очок (7 з 13 з гри, 6 з 9 із-за дуги, 9 з 9 з лінії), вісім підбирань + вісім асистів.

У Ворріорз найкращим став Стефен Каррі, який також набрав 29 очок. Дворазовий чемпіон світу у складі збірної США та чотириразовий чемпіон НБА реалізував 9 із 23 кидків із гри (6 із 16 триочкових) за 42 хвилини на майданчику, однак цього не вистачило для перемоги.

Вирішальний сьомий матч серії відбудеться в Х'юстоні (Техас) в ніч з 4 на 5 травня.